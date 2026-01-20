Definito l’addio di Sulemana, che torna al Cagliari, il Bologna è ora alla ricerca di un nuovo centrocampista da aggiungere al roster a disposizione di Vincenzo Italiano. E secondo Gianlucadimarzio.com, in orbita rossoblu è tornato in auge il nome di Kristjan Asllani, inseguito a lungo durante l’estate.

Già ad agosto, come noto, gli emiliani si erano interessati al regista albanese, che ha però scelto di unirsi al Torino. La sua avventura in granata, però, sembra già essere terminata (è stato escluso dai convocati per l'ultima gara contro la Roma) e il Bologna è pronto a bussare alla porta dell’Inter nei prossimi giorni.