L'ex attaccante Arturo Di Napoli, intervenuto su TMW Radio, ha parlato della lotta al vertice e non solo. Napoli, addio Scudetto?

"E' comunque lì il Milan, poi sappiamo Conte chi è. Se ci credono davvero al Milan, può arrivare fino in fondo. 21 risultati utili di fila non sono un caso, ma l'Inter può perderlo solo lei. Ha qualcosa in più rispetto alle altre".