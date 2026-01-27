A cinque giorni dal match di campionato contro l'Inter, la Cremonese accoglie Milan Djuric, che arriva a titolo definitivo dal Parma. "Cari tifosi grigiorossi, sono emozionato di essere tornato qui e voglio dare il mio contributo per raggiungere il nostro obiettivo", le prime parole rilasciate dopo la firma, ai canali ufficiali del club, dall'attaccante classe 1990. 

Sezione: L'avversario / Data: Mar 27 gennaio 2026 alle 13:38
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
