L'Inter Under 23 è pronta ad accogliere un altro volto nuovo dopo Leon Jakirovic in questa sessione di mercato invernale: stando a quanto rivela TuttoC.com, Igor Amerighi, esterno destro classe 2005, domani svolgerà la visite mediche per conto del club nerazzurro che è pronto a versare nelle casse della Cavese 250mila euro.