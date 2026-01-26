L'Inter Under 23 è pronta ad accogliere un altro volto nuovo dopo Leon Jakirovic in questa sessione di mercato invernale: stando a quanto rivela TuttoC.com, Igor Amerighi, esterno destro classe 2005, domani svolgerà la visite mediche per conto del club nerazzurro che è pronto a versare nelle casse della Cavese 250mila euro. 

Sezione: Copertina / Data: Lun 26 gennaio 2026 alle 22:07
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
Print