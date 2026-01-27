Clima sereno e grandi risate alla Pinetina alla vigilia della partenza per Dortmund, dove domani l'Inter sfiderà il Borussia per l'ultimo turno della League Phase di Champions League. Tutti presenti al di fuori dei lungodegenti Hakan Calhanoglu e Denzel Dumfries. A seguire le immagini dell'avvio della seduta di allenamento col consueto torello.

