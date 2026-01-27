"È chiaro che il Napoli si gioca molto di più: se non dovesse vincere andrebbe fuori, e tra l'altro non dipende soltanto dal suo risultato. Il Chelsea, male che vada, farà gli spareggi". Lo dice Gianfranco Zola, intervistato oggi dal Corriere dello Sport.



Alle difficoltà europee del Napoli fanno da contraltare il rendimento delle altre italiane: tutte con chance di qualificazione diretta agli ottavi. Una rivincita sulla Premier?

"Il divario c'è ed è netto. La Premier ha tali disponibilità finanziarie da potersi permettere un passo diverso sul mercato e un potere attrattivo superiore rispetto alle altre leghe verso tutto ciò che riguarda l'industria calcistica. Però l'Italia resta l'Italia. Vediamo come andrà a finire, anche qui parlano i fatti. L'Italia c'è sempre e posso assicurare che a nessuno, squadre della Premier comprese, piace affrontarci".



Scusi la franchezza tranchant: se il Napoli dovesse uscire dalla Champions sarebbe la fine anticipata delle ambizioni stagionali?

"No, non sarebbe la fine di niente, è totalmente da escludere. Sarebbe un brutto colpo, quello sì: una squadra come il Napoli deve ambire ad andare avanti in Champions, ma hanno veramente tantissime attenuanti quest'anno, non è facile gestire la situazione che si è venuta a creare".



È ancora aperto anche il discorso scudetto? L'Inter vola.

"Per me sì, certo. E ora arriveranno i momenti difficili per tutti: la stagione è intensa come poche e il cumulo dei minuti comincerà a farsi sentire senza le soste".



È iniziato un ciclo Chivu?

"La sua Inter ha tanta qualità e sta facendo un percorso da grande squadra, in linea con il suo potenziale. I test importanti verranno più avanti, quindi dobbiamo aspettare. Un giudizio potrei darlo da marzo in poi".