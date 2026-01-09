Uno stipendio netto di 10 milioni di euro all'anno e un bonus alla firma da 20 milioni di euro. Secondo quanto riportato da L'Equipe sarebbero queste le cifre del rinnovo di contratto di Dayot Upamecano fino al 2030 o al 2031.

Il difensore francese, in scadenza con il Bayern Monaco, è stato accostato all'Inter sul mercato. Sarà presente nel contratto anche una clausola rescissoria da 65 milioni di euro, valida dall'estate del 2027. Cifre assolutamente fuori dalla portata dell'Inter, ma in generale per quasi tutti i club europei. 

Sezione: Mercato / Data: Ven 09 gennaio 2026 alle 19:42
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print