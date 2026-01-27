Bournemouth e Besiktas hanno messo nel mirino Luis Henrique e sebbene l'Inter non abbia messo il giocatore sul mercato tutto potrebbe cambiare nelle prossime ore, in caso di offerta particolarmente vantaggiosa. Ne scrive oggi Tuttosport, sottolineando come i nerazzurri ragionino su una cessione solo in caso di cessione definitiva immediata oppure obbligo di riscatto, motivo per cui non è stata presa in considerazione l'offerta dei turchi.

A cambiare il futuro del brasiliano potrebbe essere anche la situazione di Ivan Perisic. Qualora il Psv Eindhoven dovesse centrare i playoff di Champions League, sarebbe difficile arrivare al croato. In caso contrario, i nerazzurri proveranno a mettere sul piatto un indennizzo. Chivu preme per avere il croato, che ha già dato il suo assenso, mentre in Olanda ragionano sui possibili sostituti. Uno potrebbe essere Alphadjo Cissè, esterno del Catanzaro, ma di proprietà dell’Hellas Verona, vicino alla cessione per 7 milioni più bonus.