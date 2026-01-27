Spazio anche al rigore assegnato all'Inter, nel match di venerdì sera contro il Pisa, durante 'Open Var', il format di DAZN in cui i vertici arbitrali spiegano le decisioni prese in campo durante la giornata di Serie A. Per commentare l'assegnazione del penalty da parte di Marcenaro, che poi ha trovato conferma a Lissone, in studio c'è Dino Tommasi, Componente della Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e B: "Ottima decisione di campo di Marcenaro, che è ben posizionato in campo. Vede il tocco di mano chiaro di Tramoni, non rileva una deviazione precedente perché il difendente fa muro sul tiro. Ottimo il check di Gariglio e Massa, hanno controllato minuziosamente ma era una cosa doverosa da fare".

L'audio del check tra l'arbitro e lasala Var di Lissone:

VAR: "Possibile tocco di mano, ha dato rigore. Controlliamo tutto. Sembrava chiaro, dobbiamo solo certificare la tocchi col braccio. La prende col braccio destro, anche il sinistro è punibile. La prende con tutte e due. E' rigore. ha le due braccia alte. La prende con la mano sinistra, assolutamente. E' una deviazione quella sul corpo, è rigore. Dobbiamo controllare l'APP: Bastoni onside, Dobbiamo controllare il tocco di Esposito (in realtà di Carlos Augusto, ndr): petto, non la tocca mai anche se ha il braccio teso. Guardiamo tutte le immagini perché è fondamentale".