Voci di mercato che riguardano anche la Primavera di Benny Carbone. Secondo le ultime di TMW si sono accesi i riflettori di mercato sul classe 2006 dell'Inter, Thiago Romano. L'esterno offensivo dell'U20 è entrato nel mirino di due club esteri: uno è una vecchia conoscenza dello stesso Romano, il Panathinaikos, club nel quale il diciannovenne è cresciuto prima del trasferimento a Milano la scorsa estate, e l'Estudiantes in Argentina. "Entrambe le squadre sarebbero pronte ad accogliere Romano con la formula del prestito, per garantirgli continuità e un percorso di crescita tra i professionisti". Entrambe pronte a garantire al ragazzo un percorso di crescita nel calcio professionistico.