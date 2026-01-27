Tomas Palacios ha superato le visite mediche e a breve arriverà la firma sul contratto che lo legherà all'Estudiantes. L'ufficialità dell'arrivo del difensore dall'Inter in prestito per tutto il 2026 è prevista nelle prossime ore, al fine di permettergli di cominciare quanto prima gli allenamenti insieme ai nuovi compagni. Sarà il terzo acquisto invernale del Pincha, dove però l'allenatore Eduardo Dominguez reclama ancora l'arrivo di un altro difensore per completare il reparto.