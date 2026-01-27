Niko Kovac dovrà fare a meno di due pedine importanti per la partita di Champions League di domani sera contro l'Inter: saranno infatti indisponibili Niklas Süle e Marcel Sabitzer. Come riportato da WAZ, Süle soffre di problemi alla schiena, mentre Sabitzer è fuori per un infortunio al polpaccio. E con Salih Özcan ineleggibile per la Champions League e con Aarón Anselmino richiamato dal Chelsea, c'è il rischio di carenze sia a centrocampo che in difesa centrale.