L'obiettivo di Hakan Calhanoglu è quello di tornare al top contro la Juventus per la partita di metà febbraio a San Siro. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il turco sta smaltendo definitivamente il problema muscolare accusato nel finale di gara contro il Napoli, ma sarà gestito con il massimo della cautela.

Dunque, niente Dortmund, niente Cremonese e niente Torino in coppa. Il possibile ritorno nell'elenco dei convocati è fissato per la trasferta col Sassuolo dell'8 febbraio, a una settimana dalla supersfida con la Juve. "Chivu non vuole affrettarne il rientro, perché Calhanoglu ha sofferto due infortuni muscolari nel giro di un mese - si legge -. Non si è trattato di una ricaduta, dal momento che le fibre interessate sono diverse e lontane l’una dall’altra, ma è possibile che la smania di rientrare abbia spinto Calha a forzare più o meno consciamente gli equilibri del proprio corpo. Adesso che l’Inter si lancia nel lungo sprint verso lo scudetto, non è proprio il caso di rischiare".

Stesso discorso per Denzel Dumfries, out dal 9 novembre e poi operato ai legamenti della caviglia. "Lo staff medico non è ancora nelle condizioni di stabilire un preciso piano di riatletizzazione, che comincerà verosimilmente la prossima settimana. Dumfries ha scelto di curarsi in Olanda, con il consenso della società, ma svolgerà l’ultima parte del recupero ad Appiano Gentile: sarà pronto a giocare intorno alla fine di febbraio", spiega la rosea.