Dopo l'ufficialità di Jakirovic e in attesa delle evoluzioni sulla trattativa per Perisic, l'Inter lavora sodo ancora sul fronte Mlacic, difensore classe 2007 dell'Hajduk, anche lui croato.

"I suoi agenti sono a Milano. I contatti con il club nerazzurro sono costanti e in queste ore è attesa la risposta definitiva del giocatore e del suo entourage, visto che con l’Hajduk Spalato esiste già un’intesa sulla base di 5 milioni euro - conferma il Corsport -. Per quanto riguarda Frattesi, invece, al momento non sono arrivate offerte che possano convincere l’Inter a farlo partire: la valutazione è di 35 milioni, niente prestito con semplice diritto di riscatto. Da decidere pure il destino di Asllani, ormai ai margini al Torino, dove è in prestito. Da capire se il recente interessamento del Genoa possa trasformarsi in qualcosa di più concreto".