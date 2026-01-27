Nella tana del Borussia Dortmund, l'Inter dovrà affrontare anche la cabala. Come fa notare oggi Tuttosport, infatti, sarà la prima partita in Germania dopo il 5-0 subito a Monaco di Baviera nell'ultima finale di Champions League. In campo ci sarà anche lo stesso arbitro di quella gara, Istvan Kovacs. Da qui il via alle ironie social iniziate ieri al momento della designazione.

Guardando invece ai precedenti contro i gialloneri, sul quotidiano si sottolinea come, all'epoca dell'ultimo confronto tra Inter e Borussia Dortmund, nel novembre 2019, in squadra c'erano Barella, Lautaro, De Vrij e Bastoni, che però in quella edizione della Champions League non giocò nemmeno un minuto (mentre l'olandese era un titolare). Finì 3-2 per i tedeschi, che rimontarono da 0-2 sotto.