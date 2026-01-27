Il miglior acquisto di quest'anno dell'Inter sembra essere Piotr Zielinski. Al polacco è dedicato oggi un articolo di Tuttosport, che sottolinea le recenti dichiarazioni del centrocampista riguardo alla scarsa considerazione avvertita nella precedente gestione, la possibile cessione dello scorso luglio davanti alle proposte dall'Arabia e dalla Premier League (West Ham e Leeds) e la decisione di restare, dopo la fiducia manifestata da Chivu.

Zielinski conta oggi quattro gol e un assist tra campionato e Champions, giocando da mezzala e da regista. Al momento, quando ha segnato l'Inter ha sempre vinto: Verona, Bologna e Pisa.