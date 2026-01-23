L'Inter ha iniziato da tempo a guardarsi attorno per la questione portiere. Secondo quanto riferito da Sky Sport, martedì c’è stato l’incontro con l’agente del “Dibu” Martinez, portiere dell'Aston Villa sul quale i nerazzurri hanno messo gli occhi. L'argentino fa parte di una shortlist dove ci sono anche Vicario, Caprile, Carnesecchi. Con l’argentino si è parlato di un biennale con parametri di ingaggio ben precisi. L’Inter deciderà in primavera chi prendere, secondo l'emittente.