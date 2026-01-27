Dopo la conferenza stampa di Nico Kovac e Gregor Kobel alla vigilia della partita contro l'Inter, l'ultima per entrambe di questa leaghe phase, il nostro inviato Simone Togna fa il punto in casa Borussia Dortmund riassumendo quanto emerso durante l'incontro stampa, tra giocatori indisponibili e intenzioni manifestate dalla squadra giallonera.
A seguire il servizio.
Sezione: Web Tv / Data: Mar 27 gennaio 2026 alle 15:48
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - Web Tv
videoJakirovic ottiene l'idoneità sportiva e lascia il CONI. Nelle prossime ore la tappa in sede per la firma con l'Inter
videoInter, via all'iter prima delle firme per Leon Jakirovic: il croato al CONI per l'idoneità sportiva
Altre notizie
Martedì 27 gen
- 18:08 Furia Kamate a Lecco, l'esterno dell'Inter U23 inserito nella Top XI dell'ultimo turno di Serie C
- 17:55 NBA Europe, entro marzo le prime offerte non vincolanti. E il dossier è aperto anche a Oaktree
- 17:41 CM.com - Per giugno torna in auge il nome di Kessie: l'ivoriano è in scadenza con l'Al Ahli e...
- 17:27 Annika Paz: "Essere la prima argentina della storia dell'Inter Women è un orgoglio"
- 17:12 Massolin, la lista delle pretendenti è lunga. Il Modena fa il prezzo ma con un'idea ben precisa
- 16:57 Mourinho: "Allenatori inesperti nei top club? Chivu per me è speciale, in Italia hanno usato le mie parole"
- 16:43 GdS - Inter, priorità scudetto. E adesso può fare il vuoto grazie al calendario
- 16:33 UFFICIALE - Inter, Palacios via in prestito all'Estudiantes fino al gennaio 2027: i dettagli dell'operazione
- 16:30 Sagna: "Sono interista. Fui vicino all'Inter nel 2014, parlai con Ausilio e Thohir. Bonny ai Mondiali? Difficile"
- 16:16 Trevisani: "Sommer e Luis Henrique due difetti dell'Inter. Il brasiliano vale 1/4 di Dumfries, con 25 mln potevi prendere Wesley"
- 16:02 Rigore in Inter-Pisa per il fallo di Tramoni, Tommasi: "Fa muro sul tiro. Marcenaro ottimo, VAR minuzioso"
- 15:48 videoTutti gli aggiornamenti in casa Borussia Dortmund alla vigilia del match contro l'Inter
- 15:33 Conte risponde a Spalletti: "Ci ha definiti ex campioni d'Italia? Stia più attento quando parla, abbiamo ancora lo scudetto sul petto"
- 15:20 Romano: "Luis Henrique, il Bournemouth vicino ad accontentare l'Inter. Il problema è di tempistiche"
- 15:05 Kovac in conferenza: "Inter dominante e molto dinamica, ma vogliamo vincere. Qui c'è magia"
- 14:51 Inter-Pisa, splende Dimarco. Applausi per Esposito, Zielinski sul podio
- 14:49 Kobel in conferenza: "Qui uno stadio magico, vogliamo vincere. Sommer ha esperienza e sa gestire le critiche"
- 14:41 Sky - Chivu perde Nicolò Barella: affaticamento muscolare, niente trasferta di Dortmund per lui
- 14:36 CSI, Marotta ambasciatore dello sport in oratorio: "Contenitore di tantissimi valori"
- 14:22 Viviano: "Il gol del Pisa non è colpa di Sommer. Martinez? Forse ci sono problematiche che non sappiamo"
- 14:13 videoA Dortmund fa freddo, in attesa che i tifosi scaldino l'ambiente
- 14:07 CdS - Thuram a caccia del gol europeo: al Dortmund ha già fatto male
- 13:52 PSV, domani l'ultima di Ivan Perisic? Bosz: "Non ci penso, vogliamo vincere con il Bayern e andare ai playoff"
- 13:38 UFFICIALE - Cremonese, un arrivo prima del match con l'Inter: preso Djuric dal Parma
- 13:24 Giudice Sportivo - Un turno di stop per Barbieri, niente Inter. Barella entra tra i diffidati
- 13:10 Palacios-Estudiantes, superate le visite mediche: a ore arriveranno l'ufficialità e la presentazione
- 12:55 Napoli, Conte: "Se il campionato iniziasse oggi, tutti ci metterebbero tra ottavo e decimo posto"
- 12:41 Qui Borussia Dortmund - Due defezioni pesanti per Kovac: Süle e Sabitzer out con l'Inter
- 12:28 Akanji e la privacy: "Non mi sono mai sentito sovraesposto. A Milano la venerazione per i giocatori è più alta rispetto a Manchester"
- 12:14 FOTO - La Lega Serie A fa retromarcia: il pallone arancione va in soffitta, ecco il nuovo Puma Orbita bianco
- 12:11 videoVigilia di BVB-Inter, clima sereno alla Pinetina nell'allenamento della vigilia. Assenti solo in due
- 12:00 SI - Anche l'Inter sul centrocampista classe 2002 del Modena Yanis Massolin
- 11:45 CdS - Perisic non vede l'ora di tornare all'Inter: molto passa dall'entità dell'indennizzo
- 11:30 Zola: "L'Inter vola, ma per lo scudetto è ancora tutto aperto. Iniziato un ciclo Chivu? I test importanti verranno più avanti, quindi dobbiamo aspettare"
- 11:16 TOP8 difficile ma NON IMPOSSIBILE: le COMBINAZIONI. CHIVU con l'INTER migliore: GIUSTO o SBAGLIATO?
- 11:02 CdS - Mlacic, Frattesi e Asllani: gli ultimi nodi del mercato dell'Inter
- 10:48 UFFICIALE - L'Inter femminile prende Annika Paz. E i social si scatenano
- 10:34 Il Giorno - Pio Esposito sotto i riflettori, arrivano le sirene inglesi: ipotesi di rinnovo già dopo il mercato
- 10:20 Capitolo Scudetto, Di Napoli non ha dubbi: "Può perderlo solo l'Inter. Ma se il Milan ci crede..."
- 10:06 TS - Luis Henrique, il futuro può cambiare: Chivu spinge per Perisic. E il Psv ha in mano il sostituto
- 09:52 TS - Inter, il miglior acquisto è Zielinski. E il polacco è anche un talismano
- 09:38 TS - Borussia-Inter, cabala contro i nerazzurri: stesso arbitro di Monaco e un brutto precedente
- 09:24 Scala: "Chivu ha dato all'Inter nuove caratteristiche. Lo stadio del Dortmund? Impatto forte, ma..."
- 09:10 GdS - Scudetto, Champions e Coppa Italia: l'Inter non sceglie e punta sulla Chivucrazia
- 08:56 CdS - C'era una volta la dipendenza dalla Thu-La: i numeri premiano Pio e Bonny
- 08:42 Capello: "Inter e poi Milan: la classifica rispecchia i valori. E le fatiche di coppa non sono più un fattore. Perisic? La dirigenza sarà convinta..."
- 08:28 CdS - L'importanza di Dortmund: tornano Akanji, Barella e la Thu-La
- 08:14 GdS - Calhanoglu "vede" il Sassuolo, Dumfries pronto per fine febbraio
- 08:00 GdS - Perisic vuole l'Inter e "accoglie" Jakirovic. In chiusura Mlacic, retroscena Baturina
- 01:20 Zuberek in conferenza: "Devo migliorare i movimenti in area e cerco sempre di fare ciò che chiede il mister"
- 00:00 Chivu merita un aiuto
Lunedì 26 gen
- 23:58 Sky - Inter, tentativo ufficiale per Perisic in caso di eliminazione del PSV dalla Champions. Luis Henrique, gradimento del Bournemouth
- 23:53 Lecco ko con l'Inter U23, il commento di Marrone: "Schiaffo giusto da prendere"
- 23:38 Lecco, Valente: "Oggi giornata no, complimenti all'Inter U23. Dovevamo portare a casa almeno lo 0-0"
- 23:32 Lecco-Inter U23, le pagelle: partita monstre di Stante e Prestia, ma tutta la squadra convince. Vecchi merita un 8
- 23:25 UFFICIALE - ACR Messina, ingaggiato Werner Cauet. E' il figlio dell'ex portiere dell'Inter Julio Cesar
- 23:09 Vecchi in conferenza: "La vittoria sul Lecco una responsabilità maggiore. Baccin in spogliatoio ci ha detto..."
- 23:04 Ventola: "A cosa serve fischiare Sommer e Luis Henrique? L'Inter è due spanne sopra le altre in Italia, Pio domina in area"
- 22:50 Notte fonda per il Verona: l'Udinese cala il tris al Bentegodi. Scaligeri sempre ultimi in classifica
- 22:45 Cassano: "L'Inter ha iniziato la fuga Scudetto, sarà dura andare a riprenderla". Poi bordate a Mourinho
- 22:35 Adani: "Sommer è in calo, ma non è vero che è scarso e finito. Luis Henrique, va detta una cosa per correttezza"
- 22:33 Serata da sogno a Lecco per l'Inter U23! Blucelesti battuti 0-2, decidono i gol di Kamaté e La Gumina
- 22:21 Rubinho: "Per lo scudetto è lotta Inter-Milan. Il Napoli non lo vedo bene"
- 22:07 TuttoC.com - Inter U23, Igor Amerighi in arrivo dalla Cavese: domani le visite mediche
- 21:53 Jalland ripensa a Inter-Arsenal: "Partita nella partita tra la ThuLa e i centrali dei Gunners. L'ingresso di Rice ha dato equilibrio"
- 21:39 Orsi: "Provedel? Ha avuto contatti con l'Inter per la prossima stagione. E sulla sua carriera..."
- 21:24 Gasperini: "Qui a Roma c'è una grandissima passione. Il calcio a Milano? C'è un attaccamento diverso"
- 21:10 Sassuolo, l'8 febbraio c'è l'Inter. Rinforzo in attacco per Grosso: neroverdi ad un passo da Nzola
- 20:55 Venerdì 6 febbraio a San Siro la cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026: le limitazioni al traffico
- 20:41 Settore giovanile, i risultati del week-end: positivo il bilancio dell'Inter nei derby U20 e U17