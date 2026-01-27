Dopo la conferenza stampa di Nico Kovac e Gregor Kobel alla vigilia della partita contro l'Inter, l'ultima per entrambe di questa leaghe phase, il nostro inviato Simone Togna fa il punto in casa Borussia Dortmund riassumendo quanto emerso durante l'incontro stampa, tra giocatori indisponibili e intenzioni manifestate dalla squadra giallonera.

A seguire il servizio.

Il servizio post conferenza del BVB
