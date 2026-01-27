Le prestazioni di Pio Esposito hanno attirato le mire dei grandi club esteri. D'altronde, come riporta oggi Il Giorno, l'attaccante (a soli 20 anni) segna o fa segnare un gol ogni 97' tra Inter e Nazionale, guardando ai numeri di questa stagione. Statistica che non può che ingolosire chiunque sia alla ricerca di un centravanti.

Una volta terminata la sessione invernale di mercato, dirigenza e agente del calciatore dovrebbero vedersi (si legge) per parlare del rinnovo fino al 2031 con aumento di stipendio da 1 milione a 2 milioni l'anno, alla stregua di quanto già guadagna Bonny. In questo modo verrebbero anche allontanate le sirene inglesi, sempre più attive dopo Inter-Arsenal e una prestazione nella quale sia Mosquera che Gabriel hanno sofferto non poco per tenere Esposito.

La buona notizia è che il giocatore, come confermato di recente anche dal suo agente, non sembra assolutamente intenzionato a lasciare l'Inter.