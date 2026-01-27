Emiliano Viviano, ospite del podcast 'Cose Scomode' di Aura Sport, ha espresso il suo punto di vista su Yann Sommer: "Ha bisogno della sua massima esplosività, se ne perde un po' è ovvio che ne risente come prestazioni. Per quel che riguarda il passaggio sbagliato, non è colpa sua ma del mediano: sono convinto che quella roba viene provata 5mila volte. Ci sono passato anche io con Fernando della Sampdoria, proviamo per una settimana uno schema con lui che faceva di andare via e poi in partita lui è andato via invece di fare finta, ha preso la palla Mbaye Niang e ha segnato. E io mi sono preso il massacro dei giornali. Questa cosa per me era prevista, Josep Martinez aveva iniziato a giocare partite importanti, poi è successo quello che è successo e forse sono emerse problematiche che non conosciamo".