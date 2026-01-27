Anche l'Inter si aggiunge alla lista di club interessati a Yanis Massolin, centrocampista francese classe 2002 che nella sua prima stagione al Modena, tra Serie B e Coppa Italia, finora ha totalizzato quattordici presenze condendole con un gol e due assist. Lo rivela in esclusiva Sportitalia

Sezione: Focus / Data: Mar 27 gennaio 2026 alle 12:00
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari
Mattia Zangari
