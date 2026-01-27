L'obiettivo di entrare nella top-8 della Champions non è svanito del tutto, ma è molto complicato. Ad ogni modo, la partita di domani a Dortmund resta importante per determinare la posizione finale della squadra nerazzurra in ottica playoff.

"Fondamentale chiudere, almeno, tra il 9° e il 16° posto in modo da garantirsi il ritorno del play-off a San Siro - sottolinea il Corsport -. Inoltre, vincere aumenterebbe le possibilità di ritrovarsi un avversario più comodo, oltre che, in caso di qualificazione, un ottavo non impossibile". Insomma, nessuno snobberà l'impegno di domani.

Anche le scelte di Chivu dovrebbero andare in questa direzione, con i rientri dal 1' di Akanji in difesa e Barella a centrocampo. In attacco, invece, possibile rivedere la Thu-La, nonostante un Esposito in grandissima condizione. 

Data: Mar 27 gennaio 2026
Autore: Alessandro Cavasinni
