In vista di Borussia Dortmund-Inter, Tuttosport propone oggi un'intervista a Nevio Scala, che negli anni Novanta ha guidato i gialloneri. "Lo stadio tedesco? L’impatto iniziale può essere forte, l’aiuto del pubblico è importante, si sente sempre, però se sei più forte, devi cercare di vincere. Non sarà impossibile riuscirci. Chivu mi piace molto. Lo vedo, lo ascolto, lo sento. Mi sembra una persona di grande spessore, non vende fumo, non si esalta, né si deprime. Sta dando all’Inter caratteristiche che prima magari la squadra non aveva. I nerazzurri sono forti, sia nell’undici che nelle alternative. A Dortmund non sarà facile, ma vale lo stesso anche per il Borussia".

I nerazzurri devono superare anche il tabù dei risultati nelle gare importanti. "Dalle sconfitte subite saranno nate delle indicazioni che Chivu sarà in grado di cogliere, non credo che il morale sia stato scalfito dai tre ko in Champions. Per me non possiamo definirla prova della verità: non è una sconfitta o una vittoria che condiziona il lavoro di squadra e allenatore". Per Scala, Borussia e Inter "sono due squadre che possono equivalersi. L’Inter non ha niente da perdere e questo è importante. Ha la necessità di vincere e sono sicuro che Chivu potrà essere in grado di approfittarne".