Priorità allo scudetto, ma l'Inter non vuole e non può accantonare la Champions. "La mission indicata da Oaktree è raggiungere almeno la top 16 che garantisce circa 11 milioni di ricavi. Allora ben venga la fuga, con il +5 sul Milan e un calendario in discesa che alimentano concrete speranze di successo, ma anche ambizione fuori dal confine", specifica la Gazzetta dello Sport.

Non a caso, anche grazie ai 5 giorni di distanza dall'impegno con il Pisa, la squadra nerazzurra ha intenzione di mostrare a Dortmund la miglior versione di sé stessa. E le scelte di Chivu sembrano andare proprio in questa direzione. Non si molla niente, neppure la Coppa Italia che tornerà il 4 febbraio a Monza col Torino.

"Il nucleo storico ha imparato a sue spese che non scegliere è un rischio: lo scorso anno è arrivato in fondo quasi ovunque e non ha vinto nulla. Ma nel 2025 l’Inter ha buttato via il campionato per presunzione (ricorderete la frase di Mkhitaryan sugli «ingiocabili», come si autodefinivano i giocatori nel momento migliore della stagione) ma anche per consunzione degli interpreti principali. Questo problema non dovrebbe ripresentarsi nel nuovo corso, in cui la Chivucrazia ha allineato diritti e doveri tra titolari e riserve limitando al minimo i privilegi e le spremiture. Se ne sta accorgendo un grande attaccante come Marcus Thuram, incalzato da Pio Esposito e Bonny e finito in panchina tre volte nelle ultime sei partite", si legge.

