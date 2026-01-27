Anche il Corriere dello Sport sottolinea il commento di Ivan Perisic a corredo del post Instagram di Arena Sport Agency sul trasferimento di Jakirovic all'Inter. Un'ulteriore conferma della voglia del croato di raggiungere il suo giovane connazionale a Milano per riabbracciare l'Inter dopo tre anni e mezzo.
"Sfumato Cancelo, l’Inter ha individuato in un altro ritorno la soluzione ideale per coprire il vuoto aperto dall’infortunio di Dumfries. In viale Liberazione vogliono andare sul sicuro - si legge -. E conoscono il fisico di Perisic. Che, da parte sua, ha ormai fatto capire di non vedere l’ora di vivere un’altra avventura a San Siro. Come già sottolineato, però, non è dello stesso parere il Psv. Che, ad ora, non ha concesso aperture. L’auspicio dell’Inter è che l’atteggiamento possa cambiare in caso di eliminazione definitiva dalla Champions: dipende dall’ultima giornata e da una sconfitta con il Bayern. A quel punto, con l’Europa andata e il titolo olandese blindato grazie ai 14 punti di vantaggio, i piani del Psv potrebbero cambiare. Attenzione, però, perché, secondo quanto trapela dall’Olanda, l’eventuale ammorbidimento dipenderebbe dall’entità dell’indennizzo che l’Inter sarebbe disposta a versare".
Occhio anche a Luis Henrique: il Bournemouth sembra fare sul serio...
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
