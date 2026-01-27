Luis Henrique e Yann Sommer, i giocatori più bersagliati da San Siro durante la gara col Pisa, sono gli unici difetti di un'Inter sempre più prima dopo la 22esima giornata di Serie A. A dirlo è Riccardo Trevisani, nel corso del suo intervento per Cronache di Spogliatoio: "Chivu sta gestendo tutto bene a livello di comunicazione e di risorse, ma la squadra ha due cose da sistemare: Sommer e Luis Henrique - le parole del giornalista -. Da ciò che capisco, la prima, Sommer, verrà sistemata a fine stagione, difficilmente Martinez diventerà titolare a meno che lo svizzero non combini una 'sommerata' a settimana anziché al mese. La lacuna sull'esterno destro il club ha provato a colmarla con Cancelo e non so se verrà sistemata in questo mercato. Luis Henrique può fare l'alternativa a Dumfries, se fosse stato preso a parametro zero. Essendo stato pagato 25 mln, il doppio di Dumfries, le aspettative sono alte. Il brasiliano non vale 1/4 di Dumfries. Quando va in campo, la gente lo fischia perché pensa che con quei soldi si potesse comprare qualcun altro. Tipo Wesley".