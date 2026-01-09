Che Brooke Norton-Cuffy, esterno del Genoa, sia molto apprezzato in Italia e all'estero, non è una novità. Anche l'Inter segue da tempo il classe 2004 e secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'Everton ha messo nel mirino il giocatore. Tra i nomi valutati dal club inglese c'è anche l'esterno del Bologna, Emil Holm.