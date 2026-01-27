Dal proprio canale Youtube, Fabrizio Romano offre un aggiornamento sulla questione Luis Henrique. Confermando l'interesse del Bournemouth nei confronti del giocatore brasiliano dell'Inter, pur negando che i nerazzurri abbiano già respinto una prima proposta dei Cherries perché troppo bassa. Anzi, il club inglese è piuttosto vicino rispetto a quelle che sono le richieste dell'Inter. Il problema, semmai, non è la cifra offerta ma i tempi dell'eventuale operazione: l'Inter attende di prendere un nuovo esterno destro prima di dare il via libera alla partenza dell'ex OM.

Il Bournemouth, però, non ha intenzione di aspettare a lungo le mosse di Viale della Liberazione e potrebbe entro breve tempo mollare la presa per fare altre scelte.