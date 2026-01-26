L'Inter farà un tentativo ufficiale per Ivan Perisic, se il PSV verrà eliminato dalla Champions League mercoledì sera. E' quanto risulta a Sky Sport, secondo cui, in caso di ritorno del croato a Milano, a quel punto potrebbe dire addio ai nerazzurri Luis Henrique, su cui c'è un gradimento concreto del Bournemouth

Sezione: Focus / Data: Lun 26 gennaio 2026 alle 23:58
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
