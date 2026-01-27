Viviamo insieme la vigilia di Borussia Dortmund-Inter, match valido per l'ultima giornata della prima fase di Champions League. Le probabili scelte di Chivu, cosa serve all'Inter per rientrare nella top8, il sorteggio e le date dei playoff.

Mar 27 gennaio 2026
Raffaele Caruso
