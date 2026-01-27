Il portiere del Borussia Dortmund Gregor Kobel è intervenuto in conferenza stampa - con più di venti minuti di ritardo rispetto all'orario previsto - alla vigilia della sfida con l'Inter. Ecco le parole raccolte dall'inviato di FcInterNews direttamente dalla sala stampa del Signal Iduna Park.

Cosa pensa della cessione di Anselmino?

"È veramente un bravo ragazzo, un forte giocatore, mi faceva piacere averlo in difesa, spiace sia andato via, abbiamo vissuto bei momenti e l’addio è stato emotivivo".



Quanto è importante per voi giocare in casa?

"I tifosi hanno una grande importanza, creano una grande atmosfera, sicuramente influisce sulla partita, quando giochiamo qui è un supporto in più, sarà una partita fantistica".



Che partita si aspetta?

“Penso che per noi sia una partita importante, sappiamo di poter fare una bella partita, soprattutto qui in casa, davanti ai nostri tifosi, servirà del nostro meglio per difendere e segnare. Vogliamo vincere".



Perchè avete questa differenza di rendimento tra campionato e Champions?

"Non so cosa ci abbia reso così forti in questa stagione in campionato, abbiamo ottenuto molti clean sheet, mostrando qualità e intensità. Ma questo è successo soprattutto in Bundesliga, non sempre in Champions. Dovremo applicare i nostri punti forti domani, l’Inter ha qualità, ma abbiamo i nostri punti di forza".

A chi farebbe tirare un rigore?

"Dovessi scegliere il rigorista sarebbe Emre Can”.

Cosa ne pensa delle critiche ricevute da Sommer?

“Non ho visto il gol subito da Sommer contro il Pisa, devo concentrarmi su me stesso. Le critiche? Dipende dalla posizione che ricopriamo. Sommer ha molta esperienza, sa gestire le situazioni. È un bravo giocatore e una persona molto amichevole”.

Sarebbe giusto boicottare il Mondiale?

“Domani abbiamo una partita molto importante in Champions League, non è un tema da trattare oggi”.