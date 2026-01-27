Era il 17 settembre quando Marcus Thuram abbatteva l'Ajax con una doppietta. Ma il gol in Champions manca proprio da quella data, considerando l'infortunio patito il 30 dello stesso mese con lo Slavia Praga e il conseguente lungo stop che ancora oggi ne condiziona le prestazioni.

"Vista l’importanza del palcoscenico, far male al Borussia avrebbe un peso specifico maggiore e il fatto di poter partire da titolare giocherà a suo favore contro una squadra che fin qui ha incassato 15 reti in 7 gare di Champions - sottolinea il Corsport -. Inoltre per Tikus giocare in casa contro i gialloneri sarà un po’ come tornare al passato, avendo giocato in Bundesliga con la maglia del Monchengladbach e avendo punito per 3 volte la squadra della Ruhr. Tra l’altro uno di quel gol - per sua stessa ammissione - è uno dei più belli della sua carriera, dopo essere partito palla al piede direttamente da centrocampo e aver dribblato anche il portiere prima di segnare (in Bundesliga, nel novembre 2022)".