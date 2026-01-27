Lontani i tempi di scarsezza nelle scelte e di totale dipendenza da Lautaro-Thuram. Adesso l'Inter si gode la completezza di un reparto avanzato finalmente adeguato agli obiettivi societari. Rispetto alle ultime stagioni, risalta l'apporto di Esposito e Bonny, le due alternative alla Thu-La.

"Lo dicono i numeri visto che fin qui in due - Pio Esposito e Bonny - hanno collezionato 11 gol e 12 assist per andare rapidamente in doppia cifra in entrambe le specialità - sottolinea il Corsport -. L’anno scorso in tre - Arnautovic, Taremi e Correa - a questo punto della stagione avevano messo assieme soltanto 5 gol e 8 assist portando valore aggiunto solo in casi isolati e senza la dovuta continuità in area. A fine anno poi il trio di riserva a disposizione di Inzaghi era arrivato a 12 reti e 15 assist, senza distanziarsi troppo da quello che è l’attuale bottino di Pio Esposito e Bonny".

Insomma, il salto in avanti deriva anche da questi numeri. Che non sono affatto banali. Qui l'upgrade è stato evidente.