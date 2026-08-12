Proseguono i contatti tra Lazio e Inter per il passaggio in biancoceleste di Davide Frattesi. Secondo quanto riporta Sportitalia, il centrocampista nerazzurro sarebbe vicino a lasciare la Pinetina. Il prezzo del giocatore è sceso con il passare dei mesi, arrivando ora sotto i 25 milioni, vicino ai 20. Tanto chiede l'Inter per fare a meno di Frattesi, con la Lazio che è pronta ad affondare il colpo e il giocatore che avrebbe già accettato la destinazione.
La formula è quella di cui si è parlato in queste ore: prestito oneroso con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligatorio in caso di raggiungimento di determinate condizioni. E una volta concluso l'affare, l'Inter si fionderebbe su Curtis Jones, pupillo di Chivu e prescelto per completare la linea di centrocampo nerazzurra.
Alessandro Savoldi
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 13:56 Sky - Frattesi, accordo di massima con la Lazio. Sarà prestito con obbligo
- 13:46 Canal + - Olympique Lione rassegnato a una cessione: Fofana in lizza
- 13:35 GdS - Frattesi accetta l'1+4 della Lazio. Il riscatto? Deve dipendere da lui
- 13:31 Facchetti jr. pensa solo al campo: "Meno 10 a Inter-Monza, il resto è noia"
- 13:16 SI - Frattesi-Lazio ai dettagli: affare da 20 mln. Il giocatore ha detto sì
- 13:14 Due club di Serie B seguono Stante. Ma l'Inter per il momento chiude
- 13:00 Corsera - L'Atalanta perde Sulemana e vira su Fofana: derby nerazzurro?
- 13:00 FRATTESI "SVENDUTO" alla LAZIO, ma l'INTER ha un PIANO. C'è la PRIMA OFFERTA per SPENCE: i DETTAGLI
- 12:46 Tottenham, De Zerbi apprezza Spence. Ma l'addio sembra inevitabile
- 12:31 UCL, Stankovic esce di scena: eliminazione a sorpresa per la Stella Rossa
- 12:17 Sky - Frattesi, l'Inter chiede alla Lazio una percentuale di rivendita più alta
- 12:07 Sky - Spence, partita la prima offerta Inter. Vicina alle richieste Tottenham
- 12:00 GdS - San Siro a Euro 2032, Milan e Inter determinate a farcela: il programma
- 11:45 TS - Frattesi libera Jones? Ecco chi altro può finanziare il colpo inglese
- 11:30 TS - Serve la pace tra Lautaro e Pavard: riecheggiano le parole del dieci
- 11:16 SM - Frattesi dice sì alla Lazio: le condizioni. Tra Inter e Lazio manca un aspetto da chiarire
- 11:08 Frattesi-Lazio più vicini: ecco cifre e formula, manca solo un tassello
- 11:02 TS - Luis Henrique finanzia Spence? Altro innesto se parte il brasiliano
- 10:48 TS - Offerta ufficiale per Spence: nerazzurri a barra dritta sull'inglese
- 10:43 Inter, assalto finale a Spence: oggi l'offerta al Tottenham per chiudere
- 10:34 Jones-Inter, nuovo assalto certo entro fine mercato. Ma serve un altro passaggio
- 10:20 Lautaro-Barcellona, incontro tra Deco e l'agente: cosa filtra da Inter e giocatore
- 10:06 FRATTESI alla LAZIO sblocca JONES? LUIS HENRIQUE "stoppa" la ROMA. ASSALTO a SPENCE: INTER SCATENATA
- 09:52 CdS - Da Fofana a Spence passando per Luis Henrique: l'intreccio tra Inter, Roma e Tottenham
- 09:38 GdS - Roma a 2 milioni da Luis Henrique: perché i giallorossi vogliono il brasiliano
- 09:24 GdS - Spence, il "chill boy" che in campo si trasforma: analogie e differenze con Dumfries
- 09:10 GdS - Inter-Betis senza la ThuLa, ma per Chivu c'è una novità
- 08:56 GdS - Frattesi-Lazio, si lavora alla formula "creativa". Buona notizia per le casse biancocelesti
- 08:42 CdS - Frattesi, più Newcastle che Lazio. C'è un comune denominatore con Jones
- 08:28 GdS - Esterno Inter, tre nomi se parte anche Luis Henrique
- 08:14 Luis Henrique alla Roma si complica: richieste del giocatore fuori portata
- 08:00 GdS - Spence-Inter, c'è ottimismo ma anche una forbice da colmare: i dettagli
- 00:15 Sky - Caccia all'esterno, spunta il nome di Fofana dell'Olympique Lione
- 00:00 Quel velo di tristezza
- 23:54 Trump: "FIFA, un errore anche solo pensare di sostituire Infantino"
- 23:46 Quale nazione vincerà la Champions? Inghilterra favorita, l'Italia arranca
- 23:40 Frattesi-Lazio, l'Inter vuole la rivendita. In caso di partenza assalto a Jones
- 23:34 Roma-Inter, base di intesa per Luis Henrique: in ballo 30 milioni di euro
- 23:29 Pescara pronto a chiudere per Motta: doveva restare Balzano ma...
- 23:14 Il 24 settembre Livorno ricorda Igor Protti: presenti due ex nerazzurri
- 23:00 Preliminari Champions League, avanti il Bodo/Glimt. Favola Sabah
- 22:45 Nadia Battocletti si conferma regina d'Europa: i complimenti dell'Inter
- 22:35 fcinQuestione di tempo: Luis Henrique appare molto vicino alla Roma
- 22:30 fcinEcco cosa ha frenato sul nascere il possibile arrivo di Diaby all'Inter
- 22:12 Spence, l'Inter ora accelera: previsto per domani contatto col Tottenham
- 22:09 Frattesi-Inter, avventura agli sgoccioli? In tre stagioni numeri importanti
- 21:55 Assist per Diaby con l'Al-Ittihad, Wissing: "I rumors non mi influenzano"
- 21:46 Vado, il DS Mancuso: "L'Inter U23 ha giocatori davvero forti"
- 21:31 Sky - Luis Henrique, dialoghi continui Roma-Inter. L'assist arriva da... Mora
- 21:17 Kamaté verso l'Espanyol, Monchi: "Niente cifre folli per disperazione"
- 21:03 Inter, prima offerta per Spence in arrivo: Tottenham pronto a dire sì a circa 30 mln
- 20:54 Luis Enrique e il sogno Triplete: "Il PSG vuole la terza Champions"
- 20:40 Ventola: "L'Inter iniziò a seguirmi dopo il gol ai Giochi del Mediterraneo"
- 20:26 La FIGC dispone minuto di silenzio da venerdì a lunedì per Berruti
- 20:11 Bookies - Inter favorita per una partenza sprint: inseguono Juve, Napoli e Milan
- 20:05 Frattesi, la Lazio fa sul serio: l'Inter vuole cederlo solo a titolo definitivo
- 19:58 Coppa Italia Serie C, la designazione arbitrale di Vado Ligure-Inter U23
- 19:44 Sky Sport - Henrique in uscita? L'Inter lo avrebbe fatto capire al brasiliano
- 19:43 Accademia Inter, Bergomi confermato: sarà lui l'allenatore dell'U17 Elite
- 19:29 Orsato: "Gli arbitri non devono vergognarsi di nulla del passato"
- 19:14 Il Betis torna al lavoro verso il test con l'Inter: si rivede Ezzalzouli
- 19:00 Frattesi-Lazio, per adesso è solo un'idea biancoceleste
- 18:46 Zouin al Parma, le cifre. L'Inter si garantisce recompra e rivendita
- 18:43 Ludi: "Como, lo Scudetto un sogno quasi impronunciabile. Inutile pensarci"
- 18:29 Vieri: "Per Nesta al Milan lanciai il telefono. Poi Mao Moratti mi parlò di Gamarra"
- 18:05 Diaby, il mercato può attendere: il francese titolare in Al Jazira-Al Ittihad
- 17:56 Perché SPENCE può essere l'UOMO GIUSTO per CHIVU: TANTI PRO, un GRANDE PROBLEMA. L'analisi TATTICA
- 17:41 L'analisi di Cagni: "Inter clamorosamente più forte di Juve e Milan"
- 17:28 From UK - Spence, Inter pronta a spendere 30-35 milioni di euro
- 17:13 Inter, servono i dribbling. Spence il migliore del Tottenham dal 2024