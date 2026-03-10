Nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport alla vigilia di Atalanta-Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge parla anche dell'eliminazione in Champions League dell'Inter. "Non credo che l'Inter abbia pensato solo al campionato, anche se era molto avanti. Se tu senti Bodo, norvegesi, pensi che sicuramente li batti, sembrava un sorteggio facile ma è diventato molto complicato".

"Se l'Inter avesse giocato contro il Real Madrid sarebbe stato molto più facile, perché sai che incontri una grande squadra, per cui ti devi concentrare, il rispetto viene automaticamente, invece con il Bodo non viene nulla automaticamente".