Come riportato oggi dal Corriere della Sera non ci sarà l'annunciato incontro tra il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, i tecnici e i dirigenti di Serie A. Il presidente di Lega Serie A, Ezio Simonelli, incontrerà il 23 marzo soltanto i presidenti.

In tale sede si proverà a capire in che direzione si vuole andare, se verso un calcio stile Premier con poche interruzioni o verso un gioco più spezzettato; se verso un tempo effettivo oltre i 60' o come ora attorno ai 55'. Poi si andrà all'incontro, prima del prossimo campionato. Ora gli animi sono surriscaldati e prendere decisioni di indirizzo su Var e quant'altro non avrebbe senso, col finale di stagione alle porte.