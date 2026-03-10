Se l'Inter dovesse vincere il campionato sancirebbe due primati, come sottolinea oggi Tuttosport nell'edizione cartacea uscita in edicola: la squadra nerazzurra, infatti, non ha mai vinto uno Scudetto perdendo entrambi i derby e questo sarebbe il primo traguardo.

Non solo: nessuna squadra nell'era dei tre punti ha mai vinto il campionato perdendo due volte contro la seconda in classifica. L'ultima volta accadde alla Roma nel 1982-83 perdendo due volte contro la Juventus.