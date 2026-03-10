Il derby di Milano ha dato un senso al finale di campionato, si legge oggi su Tuttosport. Il vantaggio dell'Inter resta cospicuo, ma ci sono 30 punti in palio e sono tantissimi, con nerazzurri e rossoneri che hanno ancora davanti diversi snodi complicati.

Il morale sorride al Milan, ma già nel prossimo turno ci saranno Inter-Atalanta e la trasferta dei rossoneri con la Lazio a Roma. Gioca prima la squadra di Chivu: se sabato alle 15 non dovesse battere l'Atalanta, per il Milan sarebbe delittuoso fallire all'Olimpico domenica sera (pur senza lo squalificato Rabiot).

Il calendario proporrà poi per l'Inter queste gare: Fiorentina (al Franchi), Roma (a San Siro) e Como (in trasferta). Quattro gare toste e chiave, mentre contemporaneamente il Milan avrà il Napoli al Maradona in mezzo a Torino e Udinese in casa. Quindi le ultime sei, nelle quali il Milan avrà tra le altre Juventus e Atalanta a San Siro, Sassuolo e Genoa fuori. L'Inter dovrà invece superare le trasferte nella Roma biancoceleste e a Bologna all'ultimo turno.