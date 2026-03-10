L'Inter aspetta rinforzi per rialzare la testa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, già contro l'Atalanta torneranno Thuram, escluso dal derby per una tonsillite e Denzel Dumfries che sta lavorando per riprendere un posto da titolare dopo quattro mesi. Non Calhanoglu, che si è fermato di nuovo per un problema all'adduttore: dovrebbe tornare il 22 in casa della Fiorentina. Una gara in cui spera di esserci anche Lautaro Martinez, atteso in gruppo la prossima settimana.

Si è sentita molto, col Milan, l'assenza sia di Thuram che di Lautaro, ma visto l'errore di Luis Henrique sul gol di Estupinan anche quella di Dumfries è stata pagata cara. Lo stesso Zielinski in mezzo, stabilmente ormai al posto di Calhanoglu, sta avvertendo la stanchezza.

Problemi anche per Bastoni che coi rossoneri ha rimediato una fortissima contusione alla tibia: c'è speranza di riaverlo con l'Atalanta, ma nel dubbio è pronto Carlos Augusto.