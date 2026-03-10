Nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello prova ad inquadrare la situazione inerente la lotta Scudetto tra Inter e Milan. "A dieci giornate dalla fine - e con sette punti di vantaggio sul Milan - la logica dice che il campionato a questo punto può perderlo soltanto l'Inter. La carta e il campo, però, non vanno sempre di pari paso. Cristian Chivu ha un margine importante e sufficiente per arrivare al traguardo per primo e in sicurezza. A patto di ritrovare in fretta, fin dalla sfida di sabato contro l'Atalanta, la versione originale della sua squadra. Non la copia sbiadita, lenta e senza ritmo vista nel derby perso contro il Milan e anche in altre occasioni nell'ultimo periodo, a partire dalla doppia sfida di Champions League contro i norvegesi del Bodo".

"Cristian per trionfare deve togliere la "scimmia" dei ko subiti contro il Milan dalla testa di Barella e compagni. Io andrei nello spogliatoio e direi: «Ragazzi, siamo i più forti: torniamo a dimostrarlo con serenità e divertendoci». In una situazione analoga a quella del Milan di oggi, io nel 2006-07 ho festeggiato la mia seconda Liga alla guida del Real Madrid battendo di millimetri - grazie agli scontri diretti favorevoli - e in volata il Barcellona di Ronaldinho e del giovane Lionel Messi. La clamorosa rincorsa iniziò da un mio discorso negli spogliatoi del Bernabeu. Poche parole, ma chiare: «Siamo più forti del Barcellona, ne sono convinto: fatemi vedere che ho ragione. Se loro rallentano, li prendiamo». Da quel momento le abbiamo vinte tutte, successi anche di nervi nei minuti finali".