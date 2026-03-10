I numeri dopo Bodo/Glimt-Inter certificano la mancanza che i nerazzurri stanno sentendo di Lautaro Martinez. Come evidenziato da Tuttosport, senza il capitano l'Inter ha vinto a Lecce e in casa col Genoa, ma ha perso coi norvegesi a San Siro e nel derby, pareggiando a Como in Coppa Italia.

In sostanza la media punti è 1,4 contro 2,24 con l'argentino nelle prime 37 partite. Avrà anche sbagliato qualche big match, ma Lautaro è il leader carismatico della squadra, il capocannoniere della Serie A e il collante tra attacco e resto della squadra. Crollata anche la media gol: da 2,27 a partita con il "Toro" a 1 a incontro in cinque partite. Una sola volta l'Inter ha segnato su azione, contro il Genoa. Numeri alquanto eloquenti.