Nel consueto appuntamento con 'Fontana di Trevi', il giornalista e opinionista Riccardo Trevisani torna sulla mancata concessione del rigore all'Inter per il fallo di mano di Samuele Ricci allo scadere del derby: "Ci sono quelli a cui piace fare la polemica, Inter, Milan, la Marotta League, la cosa di Kalulu e di Bastoni... Uscite da questo meccanismo sciarpato di discorsi, cercate di fare un'analisi lucida, chi è dell'Inter e chi è del Milan. Quelli del Milan che oggi dicono che non è mai rigore, che lo dica anche l'AIA, se non ve lo assegnano al contrario andate per strada con le bandiere a parlare di Marotta League. Siate almeno onesti con voi stessi, se no non miglioreremo mai, il calcio non verrà mai visto come un divertimento serio. In questa situazione, qualsiasi squadra a cui non viene assegnato questo rigore s'incazza".

Trevisani: "A parti invertite, se a voi milanisti non danno questo rigore, andate in giro con le bandiere a parlare di Marotta League. Siate almeno onesti con voi stessi, se no non miglioreremo mai. I tifosi si incazzano, non vanno seguiti. Parliamo noi per le analisi, non voi" pic.twitter.com/f4NjcElA4O — erclab_ilritorno (@erclab_tweet) March 9, 2026