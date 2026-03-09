Daniele Adani chiude il ciclo di interventi durante 'Viva El Futbol' sul derby di Milano: "Il Milan ha mostrato una versione giusta di se stesso, 60 punti non sono un caso. Il Milan quella partita la sa fare, può piacere o no. L'Inter non ha fatto nulla di quello che sa fare. Rispetto all'andata, i rossoneri sono migliorati, mentre i nerazzurri sono peggiorati. E' lì che valuto il merito. L'azione del gol non è bella, è straordinaria. L'Inter ha fatto poco o nulla: Maignan non ha fatto miracoli, Mkhitaryan gli ha tirato addosso. Il Milan non ha 'colpe'. La seconda occasione è un regalo di Estupinan che dorme sulla pressione di Barella: Dimarco poteva fare meglio in quella circostanza, soprattutto per la stagione che sta vivendo. Gli attaccanti sono stati i due peggiori, senza il loro apporto il giropalla diventa sterile: potevano stare lì 6 giorni senza segnare".

In seguito, Adani si sofferma sulla sfida tra le panchine: "Nella gara tra i due allenatori ha vinto Allegri su Chivu, devo dirlo con sincerità. Allegri sapeva cosa fare e ha motivato la squadra. Ho visto la miglior versione del Milan quest'anno, a dieci giornate dalla fine Allegri è competitivo per lo scudetto come non accadeva da anni".