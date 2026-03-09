Daniele Adani chiude il ciclo di interventi durante 'Viva El Futbol' sul derby di Milano: "Il Milan ha mostrato una versione giusta di se stesso, 60 punti non sono un caso. Il Milan quella partita la sa fare, può piacere o no. L'Inter non ha fatto nulla di quello che sa fare. Rispetto all'andata, i rossoneri sono migliorati, mentre i nerazzurri sono peggiorati. E' lì che valuto il merito. L'azione del gol non è bella, è straordinaria. L'Inter ha fatto poco o nulla: Maignan non ha fatto miracoli, Mkhitaryan gli ha tirato addosso. Il Milan non ha 'colpe'. La seconda occasione è un regalo di Estupinan che dorme sulla pressione di Barella: Dimarco poteva fare meglio in quella circostanza, soprattutto per la stagione che sta vivendo. Gli attaccanti sono stati i due peggiori, senza il loro apporto il giropalla diventa sterile: potevano stare lì 6 giorni senza segnare".
In seguito, Adani si sofferma sulla sfida tra le panchine: "Nella gara tra i due allenatori ha vinto Allegri su Chivu, devo dirlo con sincerità. Allegri sapeva cosa fare e ha motivato la squadra. Ho visto la miglior versione del Milan quest'anno, a dieci giornate dalla fine Allegri è competitivo per lo scudetto come non accadeva da anni".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
- 23:35 Atalanta, Pasalic: "Bayern Monaco una delle migliori al mondo, cercheremo di fare un'altra impresa"
- 23:20 Adani: "Inter, derby peggiore rispetto a quello d'andata. Allegri ha vinto la sfida con Chivu perché..."
- 23:05 Cassano: "Derby spettacolo indegno, lo dice anche il NYT. Inter grande delusione, una cosa mi ha dato fastidio"
- 22:50 Ventola: "Derby deludente: Milan bene un tempo, l'Inter non ha giocato. Tutti i nerazzurri insufficienti"
- 22:45 Colpo di coda della Lazio: Marusic-gol nel recupero, Sassuolo battuto 2-1
- 22:35 Materazzi risponde allo sfottò dell'amico milanista DJ Ringo: "Vi vediamo ancora dallo specchietto. Tranquillo a +7? Non piangere..."
- 22:21 Milan, Saelemaekers: "Contro Dimarco guai perdere la concentrazione. Ieri grande vittoria di squadra"
- 22:07 Simonelli incensa la Serie A: "Torneo avvincente, da guardare sempre fino all'ultimo minuto"
- 21:53 Voce al tifoso - Pareri sparsi dopo la sconfitta nel derby
- 21:38 Ambrosini non ha dubbi: "L'Inter può iniziare a sentire il fiato sul collo dal punto di vista psicologico"
- 21:24 Milan, Rabiot esalta lo spirito di gruppo: "Bisogna difendere in undici, anche Leao ci ha dato una grande mano"
- 21:10 Di Canio: "Campionato riaperto? Ieri ho visto un'Inter impaurita. C'è una psicosi verso il Milan"
- 21:00 Carbone: "Non c'è calcio senza tecnica, io do tanta libertà ai miei ragazzi. Il ruolo di allenatore..."
- 20:45 Bisseck: "Perdere due derby ma festeggiare lo Scudetto? Firmo". Poi parla del suo futuro citando Marotta
- 20:27 Vieri mette in guardia l'Inter: "Anche a 10 punti i giochi non erano chiusi, nel calcio può succedere di tutto"
- 20:13 L'Inter compie 118 anni, gli auguri di Gianfelice Facchetti: "Più di ieri, meno di domani: buon compleanno"
- 19:59 Qui Atalanta - Niente rifinitura pre-Bayern Monaco per tre giocatori
- 19:44 Valentin Carboni, operazione al ginocchio eseguita con successo. Nei prossimi giorni via alla riabilitazione
- 19:41 videoBartesaghi: "Vincere il derby incredibile. Scudetto? L’obiettivo è la Champions ma sognare è gratis"
- 19:30 Atalanta, testa sulla Champions e non solo. Palladino: "Staccato la spina in campionato? Mi sembra esagerato"
- 19:20 videoChi vince lo scudetto? Mateo Pellegrino non si sbilancia: "Non lo so, è ancora lunga"
- 19:14 Bayern, Kompany: "Calcio italiano inferiore? Ho visto le gare di Inter e Atalanta, sono squadre competitive"
- 19:00 Rivivi la diretta! I SOLITI ERRORI e il VAR, il post di MILAN-INTER: si RIAPRE tutto? TEGOLA CALHA: ennesimo stop!
- 18:53 Settore giovanile, due derby persi di cortomuso e la pazza rimonta della Primavera sulla Fiorentina: i risultati
- 18:39 Caressa: "Lautaro canta e porta la croce nell'Inter. Ma ieri è mancato anche Thuram secondo me"
- 18:24 Inchiesta Curve, patteggiamento di due anni per l'ex ultras interista Mauro Russo
- 18:10 Pari tra Brugge e Anderlecht, Stankovic non ci sta: "In Belgio è sempre la stessa cosa"
- 17:55 Il Derthona Basket ricorda la figura di Enrico Cucchi: esibita anche una maglia dell'Inter col suo nome
- 17:41 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: nasce il canale WhatsApp di FcInterNews
- 17:27 Capello: "Ho visto nel derby un'Inter tiepida, non cattiva. Lautaro va recuperato rapidamente"
- 17:13 Serie B a un passo per il Vicenza: già lunedì contro l'Inter Under 23 può scattare la festa
- 16:58 L'Inter compie 118 anni. Da Zanetti a Materazzi, gli auguri delle leggende nerazzurre: "Più invecchi più sei bella"
- 16:44 Youth League, cambia la sede delle Final Four: l'edizione 2026 si giocherà a Losanna
- 16:29 GdS - Da Tarantino parte il domino dei responsabili dei vivai: l'Inter pensa anche ad un possibile ritorno
- 16:15 Ci eravamo tanto odiati... ma ora è un "piacere rivederti": Wanda Nara ritrova Spalletti
- 16:01 Carlos Augusto segna, ma Doveri ferma il gioco: "Ho fischiato un'ora prima". Poi al brasiliano dice...
- 15:47 Pancaro: "Inter favorita per lo Scudetto, ma ora ha tutta la pressione. Il Milan sta meglio"
- 15:33 Campionato riaperto? Non per Oscar Damiani jr.: "Sette punti sono tanti e l'Inter cercherà rivalsa"
- 15:19 Milan, Estupinan: "Andiamo avanti così. Scudetto? Mancano delle partite e noi..."
- 15:04 Novità SALOTTO, un acquisto su YOUTUBE e tante novità SOCIAL. Parte la NUOVA ERA di FCINTERNEWS
- 14:50 La vittoria nel derby fa crollare la quota Scudetto del Milan. Ma il recupero sull'Inter è quasi fantascienza
- 14:36 Simonelli: "Bisogna accettare anche gli errori del VAR. Ieri a San Siro spettacolo bellissimo"
- 14:22 Oggi l'Inter compie 118 anni, Zanetti: "Vittorie, sconfitte, ma l'amore va oltre. Orgoglioso di essere interista"
- 14:08 Allegri a Radio RAI: "Tornare a vincere non era semplice. Importante arrivare a 60 punti"
- 13:53 Angolo Tattico di Milan-Inter - Modric padrone del centrocampo, Esposito e Bonny ingabbiati. Le chiavi
- 13:39 Esami per Hakan Calhanoglu: questo l'esito. Il turco out con l'Atalanta, l'obiettivo è di riaverlo a Firenze
- 13:24 Serena: "Il Milan all'inizio mi ha sorpreso, ecco perché. Arbitri cambiati rispetto al passato"
- 13:10 Carlo Nesti: "Sudditanza psicologica... ammessa dagli arbitri? Clamoroso, ma vero!"
- 12:56 Trevisani: "Abisso e Di Bello imperdonabili su Ricci. Però l'Inter ha vinto un big match in venti mesi"
- 12:42 Modric: "L'Inter ci ha costretti a rimanere bassi nella ripresa. Ora è tutto aperto"
- 12:28 Il Podcast di FcIN - Milan-Inter 1-0, l'analisi di Andrea Bosio: squadra appannata ed errori arbitrali
- 12:14 Dimarco a SM: "Problemi con le big? Siamo a +7, c'era chi diceva che non saremmo arrivati nelle prime quattro"
- 12:00 MENTALMENTE DEBOLI e IMPREVEDIBILI: la SOLITA INTER. ABISSO è una SENTENZA, addio MAROTTA LEAGUE!
- 11:55 Milan-Inter, il fallo di mano di Ricci è da rigore? Tutti i pareri espressi a Sky Sport
- 11:41 Tomori: "Stiamo lavorando molto, nel derby buona prestazione"
- 11:28 Chivu a RAI Radio Uno: "In certe partite gli errori li paghi. Se non concretizzi le occasioni..."
- 11:14 Ranocchia: "ThuLa mancata tantissimo, ma c'è un altro interista da ritrovare. Luis Henrique? Ti insegnano da piccolo che..."
- 11:02 Milan, Allegri: "Vittoria importante soprattutto per un motivo. Scudetto? Non si deve dire perché..."
- 10:48 Akanji: "Non abbiamo fatto abbastanza ma ci sono ancora 7 punti di vantaggio. Contro l'Atalanta saremo pronti"
- 10:37 Bergonzi: "Ricci? Non accetto che decida il Var: manda Doveri al monitor. E già nel primo tempo..."
- 10:34 Condò: "Per lo Scudetto è ancora 80-20 per l'Inter. Nerazzurri con tre ostacoli medio-alti davanti"
- 10:20 TS - Il "mani" di Ricci riempie il campionato ancor più di veleni: è rabbia Inter
- 10:06 CdS - Attacco Inter sotto accusa: Thuram torna con l'Atalanta, ma per Lautaro...
- 09:52 Garlando: "Inter, mai uno Scudetto perdendo due derby. E adesso il calendario..."
- 09:38 Moviola, gli "sportivi" controcorrente: Ricci non da rigore, ma quel fischio su corner...
- 09:24 Dimarco: "Mani di Ricci? Potevano mandarlo al monitor, ma abbiamo creato poco. Noi a +7: ad inizio stagione..."
- 09:18 Cesari durissimo: "Fallo di Ricci elementare. Sudditanza di Abisso verso Doveri. Bisseck con la Lazio? Solo una differenza"
- 09:10 Pagelle TS - Mkhitaryan, errore grave. A centrocampo si salva solo un giocatore
- 09:03 Adani: "L'Inter ha fatto schifo, ma il rigore di Ricci non è in discussione. Sono episodi che cambiano il torneo"
- 08:56 Pagelle CdS - Raffica di 5 per gli interisti. Ma il peggiore è Luis Henrique: che errore sul gol