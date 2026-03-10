Oliver Bierhoff parla a La Gazzetta dello Sport ricordando il campionato vinto nel 1999 in rimonta sulla Lazio e provando a fare un paragone con quello in corso. "Se credo nella rimonta bis dei rossoneri? Sì. Nel derby ho visto una squadra motivata, che ha fiducia e ha disputato un ottimo primo tempo. Forse nella ripresa si è abbassata un po' troppo, ma ha resistito. E' un segnale chiaro che, nonostante di fronte ci fosse l'Inter, là dietro c'è organizzazione e voglia di soffrire".

Il pericolo maggiore per il Milan, secondo il tedesco, è "l'ansia di dover recuperare. Quando sei dietro e non puoi fallire, può capitare di avere un pizzico di tensione in più. Mi sembra però che l'esperienza non manchi né ad Allegri né al gruppo".