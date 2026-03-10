Alla Pinetina, nonostante il giorno di riposo concesso alla squadra da Cristian Chivu, si sono visti quattro giocatori: Marcus Thuram, che ha smaltito lo stato influenzale che l'ha messo ko prima del derby, e Hakan Calhanoglu, ai box per un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra. Con loro anche Denzel Dumfries e Lautaro Martinez: il primo potrebbe giocare dal 1' con l'Atalanta, il secondo, invece, lavora per esserci a Firenze prima della sosta. Lo riporta Sky Sport.
