Il centrocampista della Roma, Niccolò Pisilli, potrebbe strappare una convocazione in vista dei playoff di qualificazione al Mondiale. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, la lista verrà diramata venerdì 20 marzo e il giocatore giallorosso ha "raggiunto" Frattesi e può staccarlo in volata unendosi a Locatelli, Cristante, Barella, Tonali e Verratti nella zona nevralgica.

Gattuso potrebbe in realtà risolvere il rebus convocando sette centrocampisti e non sei in un gruppo di 27-28 azzurri. Certamente Pisilli ha un grande vantaggio rispetto a Frattesi: sta giocando. Gasperini lo ha impiegato titolare 10 volte su 14 tra tutte le competizioni, ripagato da tre gol. Frattesi ne ha disputate 6, con zero gol e zero assist, ma ha dalla sua un percorso in azzurro notevole.