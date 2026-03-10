L'attacco dell'Inter si è fermato. Come sottolinea il Corriere dello Sport, quella col Milan è stata la seconda gara consecutiva a secco per i nerazzurri. In precedenza la squadra non aveva segnato soltanto contro il Liverpool e nel derby d'andata. E l'ultimo attaccante a segnare è stato Pio Esposito in casa del Bodo/Glimt, ma con Lautaro ancora in campo.

Il forfait di Thuram ha complicato ancora le cose, anche se il francese non aveva comunque segnato nelle ultime sei gare disputate e lo ha fatto una volta, col Sassuolo, nelle ultime dodici uscite. Col Milan è sembrato palese come i due giovani attaccanti, Esposito e Bonny, siano molto utili ma è diverso averli con un titolare di fianco e doverli schierare entrambi dal 1'.

Dopodiché, non sono certo stati gli unici a steccare nel derby e la loro stagione resta abbondantemente positiva: 7 gol ciascuno, al primo anno di Inter. Ma hanno aiutato quando avevano di fianco Thuram o Lautaro.