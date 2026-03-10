Petar Sucic parteciperà alla spedizione della nazionale croata di fine mese negli Stati Uniti, dove sono previsti due test match con Colombia e Brasile, rispettivamente il 26 e il 31, in preparazione al Mondiale 2026. Nella lista del ct Zlatko Dalic sono presenti anche altri sei 'italiani': Ivan Smolcic, Luka Modric, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Martin Baturina e Nikola Moro, oltre a Toma Basic, messo in standby.