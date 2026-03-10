Che fine ha fatto la Marotta League? Se lo stanno chiedendo in tanti dopo il derby. E ce lo chidiamo anche noi. Dov'è finita? Chi l'ha occultata? Ci aiutate a ritrovarla?

Interrogativi che non avranno risposta, ma un tentativo va fatto: se ne sente la mancanza. Ma riflettiamo insieme: dov'era la Marotta League sul rigore fischiato a Dumfries in Inter-Udinese? Dov'era durante le mosse di wrestling su Esposito in Inter-Fiorentina? Dov'era in Milan-Fiorentina, in Milan-Lazio, in Torino-Milan e in Juve-Milan? Dov'era in Napoli-Inter, quando Di Lorenzo salta in aria (e addosso a Mkhitaryan) senza motivo? Dov'era in Inter-Napoli quando Juan Jesus maltratta a più riprese Thuram? L'elenco è lungo, anzi lunghissimo. E potremmo tornare anche all'anno passato.

Dov'era in Inter-Roma quando N'Dicka affossa Bisseck a due passi dall'1-1? E dov'era, soprattutto, in Inter-Lazio, quando ancora Bisseck viene punito per un tocco del tutto assimilabile a quello di Ricci nel derby di domenica scorsa? Parecchio curiosa questa Marotta League, che si palesa sì e no un paio di volte l'anno, mentre per il resto tace e acconsente. Tace come tace tutta l'Inter, in campo e fuori, senza la "percezione del pericolo" come si ama ripetere oggi per questioni tattiche. Ma è un pensiero che si adagia alla perfezione anche agli agguati della comunicazione anti-Inter, con riverberi evidenti in campo.

Marotta League dove sei?