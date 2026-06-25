Il nome di Dan Ndoye è tornato ad essere accostato con forza ai colori nerazzurri. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, potrebbe essere lui il nome con cui riempire la casella rimasta vuota a destra dopo l'addio di Dumfries e l'affare sfumato per Marco Palestra.

Fascia destra Inter, torna il nome di Ndoye

Lo svizzero sarebbe un elemento di sicuro affidamento, che ha già giocato nel nostro campionato a Bologna e che cerca riscatto dopo una stagione in chiaroscuro al Nottingham Forest. Percepisce un ingaggio leggermente superiore rispetto a quello che era stato offerto a Palestra (3 milioni netti l'anno fino al 2030, all'ormai ex atalantino ne erano stati proposti 2,5). In compenso la cifra spesa un anno fa per portarlo via dall'Emilia è di 40 milioni più bonus e un 10% sulla futura rivendita, numeri in linea con quelli dell'operazione Palestra.

Ndoye-Inter, c'è la carta Frattesi ma il centrocampista preferisce la Serie A

Con i Tricky Trees, l'Inter ha in ballo anche il discorso riguardante Davide Frattesi, a cui però la destinazione Forest piace meno rispetto a quella di una permanenza in Serie A. L'ipotesi di uno scambio è possibile anche per quel che riguarda la Juventus, dove c'è Andrea Cambiaso, ma un'operazione con i bianconeri manca dal 2015, quando Hernanes si trasferì a Torino. Di certo l'Inter ha urgenza di prendere qualcuno: difficile immaginare che Chivu possa fare la stagione con Diouf e Luis Henrique senza ulteriori aggiunte.